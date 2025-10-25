За сутки в Ростовской области ликвидировали 16 пожаров

За прошедшие сутки, 24 октября, в Ростовской области произошло 16 пожаров. Об этом расскали в главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Пожарные подразделения ликвидировали 14 техногенных возгораний и два случая пала сухой растительности. Также за отчетный период спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. На все вызовы оперативно реагировали 192 специалиста, были задействованы 48 единиц техники, — уточнили в экстренном ведомстве.
Также спасатели напоминают о штормовом предупреждении в регионе.
— По прогнозу синоптиков, 25 октября в регионе ожидается переменная облачность с дождями. Местами пройдут сильные ливни с грозами, градом и ветром до 22 метров в секунду.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Синоптики обещают шторм с ливнями, грозами и градом в Ростовской области в субботу.