За сутки в Ростовской области ликвидировали 16 пожаров

— Пожарные подразделения ликвидировали 14 техногенных возгораний и два случая пала сухой растительности. Также за отчетный период спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. На все вызовы оперативно реагировали 192 специалиста, были задействованы 48 единиц техники, — уточнили в экстренном ведомстве.