Более 280 москвичей получили квартиры в новостройке на Никитинской улице в ВАО

«В конце июля более 280 жителей из д. 9, корп. 3 на ул. 1-я Парковая. и д. 7, корп. 1 на ул. Первомайская приступили к осмотру квартир по программе реновации. Все участники переселения уже определились с выбором жилья в указанной новостройке. Из них около 220 человек — почти 80% — оформили необходимые документы. Переезжать участники программы могут сразу после заключения договора, поскольку квартиры в новостройках сдаются с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Продуманная планировка предлагаемого жилья позволяет новоселам комфортно зонировать помещения в соответствии с потребностями и предпочтениями каждой семьи», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.