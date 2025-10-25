На Западе рассказали, как отразились санкции США на Россию. На такой эффект глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли рассчитывал. Издание Times говорит, что введенные ограничения лишь укрепили отношения России и Индии.
«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — говорится в материале иностранного издания.
По мнению профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, угрозы со стороны Трампа привели к усилению пророссийских настроений в Индии.
Нужно отметить, что Трамп уже оценил влияние санкций против России. Он заявил, что введенные ограничения «очень сильные» и якобы Москва сможет увидеть их эффект только спустя время.