На Западе рассказали, как отразились санкции США на РФ: на такой эффект Трамп вряд ли рассчитывал

Times: новые пошлины Трампа укрепили отношения России и Индии.

Источник: Комсомольская правда

На Западе рассказали, как отразились санкции США на Россию. На такой эффект глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли рассчитывал. Издание Times говорит, что введенные ограничения лишь укрепили отношения России и Индии.

«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — говорится в материале иностранного издания.

По мнению профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, угрозы со стороны Трампа привели к усилению пророссийских настроений в Индии.

Нужно отметить, что Трамп уже оценил влияние санкций против России. Он заявил, что введенные ограничения «очень сильные» и якобы Москва сможет увидеть их эффект только спустя время.

