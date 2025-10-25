В Крыму открылась осенняя выставка хризантем

Только раз в году в одном месте можно увидеть сразу около 40 000 цветов этого редкого по красоте растения, окрасившего выставочную площадь всеми возможными красками и оттенками. На бал приглашены гости из Китая, Нидерландов, Франции и Германии. Апофеозом вальса цветов станет выход 18 королев предыдущих лет — самых красивых сортов, которых голосованием выбирали посетители.
Кажется, все импрессионисты мира собрались в этом месте, чтобы яркими мазками создать это полотно из живых цветов. Только представьте, что традиция проводить ежегодные балы хризантем в Никитском ботаническом саду возникла в 1953 году и с тех пор ни разу не прерывалась.
Более того, за это время не было двух одинаковых экспозиций. Каждый раз селекционеры сада показывают новые сорта и одновременно радуют посетителей возможностью увидеть старейшую в стране и одну из самых полных в мире коллекцию «цветка солнца», как в Японии называют хризантемы.
«В этом году у нашей выставки романтичное название — “Осеннее танго”. И на празднике в этот раз станцуют почти 40 тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Причем большая половина экспонируемых сортов хризантем создана нашими замечательными селекционерами, — рассказал “РГ” директор Никитского ботанического сада, академик РАН Юрий Плугатарь. — Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года — 14 крупноцветковых гибридных форм собственной селекции: “ассоль”, “гостья из будущего”, “жемчужные бусы”, “зарница”, “зимний сад”, “кленовые листья”, “розовый шелк”, “фламинго” и другие. Также среди новинок мы представим и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции».
Коллекция хризантем Никитского ботанического сада собрана буквально из всех уголков мира. Самые первые сорта зарубежной — американской и английской — селекции были переданы сюда по обмену еще в 1935 году. А после Великой Отечественной войны пришли семена этого цветка с родины хризантем, из Китая.
«В 1953 году мы получили большую партию семян из Поднебесной. Впоследствии они стали прародителями многих современных гибридных сортов, — говорит научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС Наталья Смыкова. — Вообще, в Китае хризантемы — это триумфаторы среди цветов. Сейчас в нашей коллекции шесть сортов, полученных тогда в подарок. И только послушайте, какие у них названия: “пурпурная луна”, “огни Пекина”, “золотая нить, проникающая сквозь шторы”, “гнездо золотой осы”.
Уже по традиции посетители выставки смогут предложить свои варианты имен для новых сортов главного цветка осени, у которых еще нет названия.
«У нас на выставке есть специальная площадка, которая так и называется: “Назови меня”, — рассказала Наталья Смыкова. — Здесь впервые расцвели 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около тысячи — мелкоцветковой. Наиболее интересные сеянцы будут отмечены номерами, и посетители выставки могут предлагать для них свои названия».
И, конечно, выход королев. Уже много лет посетители выставки голосованием выбирают самый красивый цветок этой осени. Проголосовать можно только один раз, и после этого победительница становится королевой бала. 18 королев прошлых лет собраны на отдельной клумбе, ими можно наслаждаться, но в голосовании они больше не участвуют. С 2013 года выбирают еще и принцесс — сорта, которые совсем чуть-чуть не дотянули, чтобы одеть корону.
Вообще, за 72 года традиций у Никитского сада сложилось много. Одна из них — именинники и художники могут посетить выставку бесплатно. Для всех остальных взрослый билет стоит 500 рублей, детский — 200. Осень в этом году благоприятствует: хризантемы не любят жаркую погоду, но могут перенести непродолжительные заморозки. Так что любоваться «цветком солнца» можно будет до конца ноября.