Разбился насмерть: 17-летний подросток в Башкирии устроил ДТП и погиб

В Стерлитамаке при ДТП с ВАЗ-2107 и УАЗ погиб 17-летний подросток.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке произошло смертельное ДТП — погиб 17-летний подросток. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия случилась в седьмом часу утра 25 октября. При въезде в город юноша на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ Патриот».

От сильного удара подросток погиб на месте происшествия, его 16-летний пассажир с многочисленными травмами доставлен в больницу. Также медицинская помощь понадобилось водителю «УАЗ».

