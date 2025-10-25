Разбился насмерть: 17-летний подросток в Башкирии устроил ДТП и погиб

В башкирском городе Стерлитамаке произошло смертельное ДТП — погиб 17-летний подросток. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Трагедия случилась в седьмом часу утра 25 октября. При въезде в город юноша на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ Патриот».
От сильного удара подросток погиб на месте происшествия, его 16-летний пассажир с многочисленными травмами доставлен в больницу. Также медицинская помощь понадобилось водителю «УАЗ».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.