Более 4,1 тыс. тонн пластика и стекла сдали москвичи в контейнеры-колокола

Зеленые контейнеры предназначены для стеклянной тары и стеклобоя, при этом керамика, хрусталь и зеркала не принимаются. За аналогичный период 2024 года было собрано 3,9 тыс. тонн вторсырья. Дополнительно в столице работает проект «Экоточки Москвы», куда можно сдать текстиль, автомобильные шины, книги, электроприборы и блистеры от лекарств. Сеть таких пунктов за год расширилась почти в три раза и насчитывает около 600 точек.