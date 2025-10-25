Более 4,1 тыс. тонн пластика и стекла сдали москвичи в контейнеры-колокола

«В каждом московском дворе установлены контейнеры с синей маркировкой для вторсырья. Контейнеры-колокола предназначены для более углубленной сортировки. Последние появились на улицах города еще в 2018 году, до начала реализации программы раздельного накопления отходов», — говорится в сообщении.
Всего в столице установлена 1 тыс. желтых и зеленых контейнеров-колоколов в парках, скверах, на улицах и рядом со станциями метро. Такие контейнеры обслуживает региональный оператор АО «Экотехпром», подведомственный департаменту жилищно-коммунального хозяйства. В желтые контейнеры можно сдать любой пластик, кроме третьего и седьмого типов (ПВХ и смешанные виды). ПЭТ-бутылки перед сдачей необходимо спрессовать, а все вторсырье должно быть сухим и чистым.
Зеленые контейнеры предназначены для стеклянной тары и стеклобоя, при этом керамика, хрусталь и зеркала не принимаются. За аналогичный период 2024 года было собрано 3,9 тыс. тонн вторсырья. Дополнительно в столице работает проект «Экоточки Москвы», куда можно сдать текстиль, автомобильные шины, книги, электроприборы и блистеры от лекарств. Сеть таких пунктов за год расширилась почти в три раза и насчитывает около 600 точек.