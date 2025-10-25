«Приёмный сын» с 39 судимостями расправился с пенсионеркой, повинуясь голосам в голове

Ранее стало известно, что в Кисловодске произошло нападение на пожилую пару: двое всадников в масках избили их после того, как пенсионеры сделали замечание о запрете конных прогулок в районе Старого озера. Инцидент начался с грубой брани со стороны всадников, которые затем натравили на пару лошадей и несколько раз ударили их плеткой, оставив гематомы.