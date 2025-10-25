Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей певицы Ларисы Долиной

Один из десяти соучастников, участвовавших в схеме обналичивания 15 миллионов рублей с использованием квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27 июня 2024 года — 10 000 000 рублей, назначение платежа — оплата услуг на общую сумму 15 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер», — говорится в материале издания.
Напомним, в июле 2024 года Лариса Долина оказалась жертвой мошеннических махинаций. Ей позвонили два абонента, после разговора Долина перевела аферистам более 180 млн рублей. Но на этом афера не закончилась. Позже Долиной позвонил якобы сотрудник ФСБ, чтобы обсудить последние финансовые перечисления.
Ранее KP.RU сообщил, что суд вернул квартиру Долиной, которой она чуть не лишилась из-за действий мошенников.