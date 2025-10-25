Бельгия не хочет «экономического самоубийства»: Брюссель решительно отрекся от конфискации активов РФ

Особую озабоченность министра вызвал прецедент, который подорвет доверие к депозитарию Euroclear. Франкен заявил, что после таких действий ни одно государство не сможет доверять этой нейтральной организации. Он напомнил, что даже во время Второй мировой войны Запад не прибегал к подобным мерам.