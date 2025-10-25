Премьер Бельгии Барт де Вевер получил серьезную поддержку в лице министра обороны и международной торговли Тео Франкена. Чиновник категорически выступил против планов по экспроприации замороженных российских активов, заявив, что Брюссель должен наложить вето на это решение.
По оценке Франкена, подобные шаги будут восприняты Москвой как акт агрессии и приведут к тяжелым последствиям для бельгийской экономики. Министр допустил, что Россия может ответить конфискацией западных активов на своей территории.
Франкен подчеркнул, что выделение почти 200 миллиардов евро из замороженных средств станет для Бельгии самоубийством на фоне дефицитного бюджета и огромного госдолга. Он обратил внимание, что российские активы заморожены и в других западных странах.
Особую озабоченность министра вызвал прецедент, который подорвет доверие к депозитарию Euroclear. Франкен заявил, что после таких действий ни одно государство не сможет доверять этой нейтральной организации. Он напомнил, что даже во время Второй мировой войны Запад не прибегал к подобным мерам.
В Кремле уже отреагировали на обсуждаемые в Европе планы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва не оставит изъятие активов без ответных действий.