Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Гол и голевая передача российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в субботу, 25 октября, помогла его команде одержать победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча двух команд завершилась со счетом 5:1 в пользу коллектива из американской столицы. Помимо Овечкина за «Вашингтон» гол забили Джон Карлсон, Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Гол престижа записал на свой счет Дентон Матейчук.

Заброшенная в этом матче шайба стала для российского хоккеиста второй в сезоне 2025/2026. Кроме того, нападающий «Вашингтона» сравнялся с канадцем Уэйном Грецки по количеству голов в октябре — у обоих число достигло 126.

9 октября Александр Овечкин установил рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ. Его хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» открыла новый сезон домашней игрой против «Бостон Брюинз». Овечкин вышел в первой пятерке, для него этот сезон НХЛ стал уже 21‑м в карьере.