Жена Макрона записана под мужским именем на налоговом сайте Франции

В Европе многие полагают, что жена Макрона — на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель. Такое имя, как утверждают сторонники теории, было записано у неё в паспорте. Саму Брижит это очень расстраивает, поэтому она продолжает бороться за свою правду. Ранее Life.ru рассказывал, что супруга французского президента готова предоставить суду доказательства о том, что она является женщиной. Однако журналисты требуют проведения целой экспертизы.