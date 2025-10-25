Лионель Месси установил новый рекорд MLS по голам

Тем самым Месси превзошёл достижение в 38 голов, которое принадлежало мексиканцу Карлосу Веле и Дени Буанга из Габона. Ещё один гол за «Интер» забил соотечественник восьмикратного обладателя «Золотого мяча», вингер Тадео Альенде. У «Нэшвилла» отличился немецкий полузащитник Хани Мухтар.
Ответная игра состоится на поле «Нэшвилла» в ночь на 9 ноября.
Напомним, что недавно «Интер Майами» продлил контракт с Лео Месси до декабря 2028 года. В нынешнем сезоне футболист стал лучшим как по голам (29), так и по передачам (19) в регулярном чемпионате MLS, что помогло команде занять третье место в Восточной конференции и выйти в плей-офф. В 2024 году клуб из Флориды выиграл Supporters" Shield — приз победителю регулярного чемпионата, а в 2025-м дошёл до финала Кубка лиг, в котором участвует команды из MLS и чемпионата Мексики.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.