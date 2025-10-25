Лионель Месси установил новый рекорд MLS по голам

Напомним, что недавно «Интер Майами» продлил контракт с Лео Месси до декабря 2028 года. В нынешнем сезоне футболист стал лучшим как по голам (29), так и по передачам (19) в регулярном чемпионате MLS, что помогло команде занять третье место в Восточной конференции и выйти в плей-офф. В 2024 году клуб из Флориды выиграл Supporters" Shield — приз победителю регулярного чемпионата, а в 2025-м дошёл до финала Кубка лиг, в котором участвует команды из MLS и чемпионата Мексики.