Егор Крид поднял цены на выступления до 12 млн после «голого» шоу и критики Мизулиной

Для передвижения Крид и его команда используют исключительно Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux (не старше трёх лет) с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками в салоне. Перед выступлением и после него артист предпочитает отдыхать в президентском люксе пятизвёздочного отеля, где обязательно должны быть широкие кровати и шторы black-out. Если таких нет, то окна немедленно заклеивают чёрной тканью или пластиком. В ванной комнате должны быть только шампуни его собственного бренда. Среди особых требований — личный кальянщик с двумя кальянами и круглосуточная охрана у номера.