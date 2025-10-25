ЕС потеряет миллиарды долларов, если отдаст конфискованные российские активы Украине

Страны Евросоюза (ЕС) могут потерять не менее 238 миллиардов долларов инвестиций, вложенных в российскую экономику, если пойдут на конфискацию российских активов для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости (РИАН) со ссылкой на данные национальных статистических служб.