В Ташкенте обсудят проведение Международного фестиваля «Народы России и СНГ»

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана — Бишкек — Ереван — Минск, посвященный проведению Международного фестиваля «Народы России и СНГ».
Мероприятие пройдет 29 октября в 17.00 по ташкентскому времени.
Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы, пленарное заседание, выставки и мастер-классы. Его откроет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.
Участники видеомоста:
заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Алексей ШЕВЦОВ;
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Михаил ГАЛУЗИН;
заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Станислав БЕДКИН;
директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна ЯРИНА;
первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей КОРЛЫХАНОВ;
заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Борис ХАНЧАЛЯН;
заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина КАРИХ.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.