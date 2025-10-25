Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте обсудят проведение Международного фестиваля «Народы России и СНГ»

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится видеомост с участием шести государств, в ходе которого обсудят проведение Международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана — Бишкек — Ереван — Минск, посвященный проведению Международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Мероприятие пройдет 29 октября в 17.00 по ташкентскому времени.

Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы, пленарное заседание, выставки и мастер-классы. Его откроет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Участники видеомоста:

заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Алексей ШЕВЦОВ;

заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Михаил ГАЛУЗИН;

заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Станислав БЕДКИН;

директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна ЯРИНА;

первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей КОРЛЫХАНОВ;

заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Борис ХАНЧАЛЯН;

заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина КАРИХ.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше