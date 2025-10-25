ЕС хотел заработать, но «воровство» обернется катастрофой для экономики: подробности

Евросоюз хотел заработать, но «воровство» обернется катастрофой для экономики Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечается, что конфискация российских активов обернется для альянса 238 миллиардами долларов убытков.
Около 224,5 миллиарда долларов, включая государственные и частные средства, заблокированы на счетах России в бельгийском Euroclear. Если эти активы будут конфискованы, Европейский Союз столкнётся с существенными финансовыми потерями, так как российские вложения составляют до 90% доходов Euroclear от российских активов. Однако точно неизвестно, какая доля этих средств принадлежит Банку России.
Нужно отметить, что пока Евросоюз столкнулся с противоречиями в отношении конфискации российских активов. Бельгия выступила против «воровства», поскольку осознает, что Россия не будет сложа руки смотреть на происходящее. Как минимум Европа погрязнет в судебных спорах, если решится изъять российские замороженные активы.