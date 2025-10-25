ЕС хотел заработать, но «воровство» обернется катастрофой для экономики: подробности

Около 224,5 миллиарда долларов, включая государственные и частные средства, заблокированы на счетах России в бельгийском Euroclear. Если эти активы будут конфискованы, Европейский Союз столкнётся с существенными финансовыми потерями, так как российские вложения составляют до 90% доходов Euroclear от российских активов. Однако точно неизвестно, какая доля этих средств принадлежит Банку России.