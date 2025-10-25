В Екатеринбурге пройдет саммит по молодежному предпринимательству

Саммит по молодежному предпринимательству «Сам решууу» пройдет в Екатеринбурге 7 ноября при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Мероприятие состоится в городском молодежном кластере «Салют». Принять участие в нем могут молодые люди от 14 до 26 лет, которые хотят попробовать себя в бизнесе, получить практические знания и сделать первый шаг к реализации собственных проектов.
«Саммит — это площадка, где молодежь может получить практические знания и сразу применить их в своих проектах. Молодые люди — важная часть аудитории наших мероприятий: среди участников образовательных программ и крупных форумов, таких как “Финмаркет” и фестиваль креативных индустрий, почти половина — до 35 лет, а каждый пятый получает поддержку фонда через займы. До конца года в молодежном кластере “Салют” запланировано более 100 мероприятий. Саммит “Сам решууу” станет одним из ключевых», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
На мероприятие приглашены создатель бренда Lapochka Drinks Антон Балыклов, владелец сети кофеен Ü Константин Матвеев, эксперт по маркетплейсам Илья Князев, видеоблогер и музыкант, автор трендовых роликов о жизни поколения Z Максим Лутчак и многие другие. Чтобы принять участие в саммите, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.