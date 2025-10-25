В Екатеринбурге пройдет саммит по молодежному предпринимательству

«Саммит — это площадка, где молодежь может получить практические знания и сразу применить их в своих проектах. Молодые люди — важная часть аудитории наших мероприятий: среди участников образовательных программ и крупных форумов, таких как “Финмаркет” и фестиваль креативных индустрий, почти половина — до 35 лет, а каждый пятый получает поддержку фонда через займы. До конца года в молодежном кластере “Салют” запланировано более 100 мероприятий. Саммит “Сам решууу” станет одним из ключевых», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.