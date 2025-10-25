В подмосковном поселке Лотошино оборудовали 2 детские площадки

Две игровые детские площадки оборудовали в поселке Лотошино в Московской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Первая площадка находится возле домов № 40 и № 42 на улице Центральной. Вторая расположена на улице Тепличной. На площадках уложили резиновое покрытие, установили качели, горки и лесенки, предназначенные для детей от 3 до 12 лет. Также там есть лавочки и урны, а для обеспечения безопасности детей были смонтированы камеры видеонаблюдения.
Уточним, что специалисты оборудовали еще одну детскую площадку. Она расположена в деревне Нововасильевское. Помимо этого, рабочие завершают благоустройство большой зоны отдыха вокруг Красного ручья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.