В подмосковном поселке Лотошино оборудовали 2 детские площадки

Первая площадка находится возле домов № 40 и № 42 на улице Центральной. Вторая расположена на улице Тепличной. На площадках уложили резиновое покрытие, установили качели, горки и лесенки, предназначенные для детей от 3 до 12 лет. Также там есть лавочки и урны, а для обеспечения безопасности детей были смонтированы камеры видеонаблюдения.