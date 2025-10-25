Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир

В районе Коньково, по адресу улица Введенского, земельный участок 9, строится жилой комплекс общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Комплекс состоит из четырех корпусов и реализуется в рамках программы реновации. В нем будет 516 квартир с улучшенной отделкой.
«Общая жилая площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды сквозные входы в дом сделают на одном уровне с тротуарами. Это существенно упростит передвижение всех жильцов, включая маломобильных граждан. На данный момент завершается внутренняя кладка стен и ведется устройство кровли новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В непосредственной близости от новостройки расположена станция метро «Беляево», а также школы, детские сады, медицинские учреждения и торговые центры. Во дворе комплекса планируется обустройство шести спортивных площадок с тренажерами, двух детских игровых зон и зон для отдыха.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о возведении еще одного жилого комплекса в Северо-Восточном административном округе, общей площадью более 112 тысяч квадратных метров по адресу ул. Кольская, земельный участок 7. Этот комплекс также состоит из четырех двухсекционных корпусов и включает 1086 квартир с улучшенной отделкой, из которых 17 предназначены для маломобильных граждан. Жилая площадь составит более 64 тысяч квадратных метров, рядом находится станция метро «Свиблово».
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы ее реализации.