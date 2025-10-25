Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о возведении еще одного жилого комплекса в Северо-Восточном административном округе, общей площадью более 112 тысяч квадратных метров по адресу ул. Кольская, земельный участок 7. Этот комплекс также состоит из четырех двухсекционных корпусов и включает 1086 квартир с улучшенной отделкой, из которых 17 предназначены для маломобильных граждан. Жилая площадь составит более 64 тысяч квадратных метров, рядом находится станция метро «Свиблово».