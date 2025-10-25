В Новочеркасске открыли выставку «Герои казачьей гвардии»

На выставке можно найти старейшее в собрании музея знамя войска Донского. Оно было пожаловано Екатериной II «за многочисленные подвиги, оказанные донцами в продолжении войны с Турцией в 1767—1774 гг.». В сентябре этого года полотно, выполненное в уникальной технике шитья, вернулось в Новочеркасск из реставрационного центра им. И. Э. Грабаря в Москве.