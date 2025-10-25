В Новочеркасске открыли выставку «Герои казачьей гвардии»

Выставку «Герои казачьей гвардии» открыли в Новочеркасском музее истории донского казачества. Создание возможностей для культурного просвещения россиян отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На выставке можно найти старейшее в собрании музея знамя войска Донского. Оно было пожаловано Екатериной II «за многочисленные подвиги, оказанные донцами в продолжении войны с Турцией в 1767—1774 гг.». В сентябре этого года полотно, выполненное в уникальной технике шитья, вернулось в Новочеркасск из реставрационного центра им. И. Э. Грабаря в Москве.
Также на выставке посетители могут увидеть портреты XVIII — начала XX веков, мемориальные предметы графа Василия Орлова-Денисова и генерал-лейтенанта Ивана Ефремова. Еще в экспозиции есть перчатка генерала Алексея Короченцова со следами крови императора Александра II после совершенного на него покушения. Подчеркивается, что этот предмет является одной из бесценных реликвий.
«На этой выставке нужно побывать всем, особенно подрастающему поколению. Коллекция музея настолько впечатляет, что многие школьники и студенты обязательно захотят углубиться в историю, узнать больше о героическом прошлом наших доблестных предков», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.