Писатель Прилепин рассчитывает отправиться в зону СВО в ноябре 2025 года

Писатель Захар Прилепин рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ и рассчитывает отправиться в зону СВО уже в ноябре 2025 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«С моей стороны [контракт — прим. ред.] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: “Да, конечно же, заходи”. Я рассчитываю в ноябре», — рассказал Прилепин в разговоре с журналистами издания.
При этом Прилепин обозначил основные причины, почему он возвращается в зону СВО. Он заявил, что считает себя настоящим мужчиной, который отвечает за свои слова. Он отметил, что еще когда лежал в госпитале, поймал себя на мысли, что обязательно вернется в зону боевых действий, как только восстановится. Сейчас пришло время исполнять данное самому себе обещание.
Ранее KP.RU сообщил, что Захар Прилепин сделал важное заявление в отношении своей карьеры. Он сообщил, что берет паузу в литературной деятельности.