Писатель Прилепин рассчитывает отправиться в зону СВО в ноябре 2025 года

При этом Прилепин обозначил основные причины, почему он возвращается в зону СВО. Он заявил, что считает себя настоящим мужчиной, который отвечает за свои слова. Он отметил, что еще когда лежал в госпитале, поймал себя на мысли, что обязательно вернется в зону боевых действий, как только восстановится. Сейчас пришло время исполнять данное самому себе обещание.