Свыше 1,6 тыс. фур ждут выезда из Белоруссии в Литву

Литва откроет пункты пропуска в субботу в 12.00.

Источник: freepik.com

Свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву на временно закрытых Вильнюсом пунктах пропуска, передает белорусская таможенная служба.

«Сейчас в электронной очереди на выезд в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств. Литва вчера заявила, что откроет пункты пропуска сегодня в 12.00», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики отметили, что транспорт, следующий из Белоруссии через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальничинкай», литовская сторона не принимает с 21.40 мск.

Напомним, накануне стало известно, что правительство Литвы приняло постановление о приостановке работы двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией.