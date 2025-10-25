Корпорация The Coca-Cola Company продлила права на товарный знак в России

Корпорация The Coca-Cola Company, гигант мировой индустрии безалкогольных напитков, продлила эксклюзивные права на свой легендарный бренд «Coke» в Российской Федерации. Соответствующее решение было зафиксировано Роспатентом.
Согласно официальным данным, срок охраны товарного знака продлен на десятилетие, до 14 августа 2035 года. Регистрация сохраняет действие в ключевой категории МКТУ, охватывающей безалкогольные напитки и сиропы для их производства.
История бренда «Coke» в России берет начало в 1946 году, когда заявка была первоначально подана и одобрена. С тех пор компания неоднократно продлевала свою юридическую защиту на этот актив.
Примечательно, что данное событие происходит в условиях, когда сам американский производитель приостановил свою прямую деятельность на российском рынке весной 2022 года.
Ранее стало известно, что финский пищевой концерн Paulig также подал заявку в Роспатент. Компания, известная на мировом рынке своим кофе, намерена закрепить за собой пять новых товарных знаков под наименованием «Ою Паулиг Финляндия Аб». Ассортимент планируемой к регистрации продукции включает все популярные форматы кофе: от зернового до капсульного.