Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корпорация The Coca-Cola Company продлила права на товарный знак в России

Бренд «Coke» продлен в России до августа 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

Корпорация The Coca-Cola Company, гигант мировой индустрии безалкогольных напитков, продлила эксклюзивные права на свой легендарный бренд «Coke» в Российской Федерации. Соответствующее решение было зафиксировано Роспатентом.

Согласно официальным данным, срок охраны товарного знака продлен на десятилетие, до 14 августа 2035 года. Регистрация сохраняет действие в ключевой категории МКТУ, охватывающей безалкогольные напитки и сиропы для их производства.

История бренда «Coke» в России берет начало в 1946 году, когда заявка была первоначально подана и одобрена. С тех пор компания неоднократно продлевала свою юридическую защиту на этот актив.

Примечательно, что данное событие происходит в условиях, когда сам американский производитель приостановил свою прямую деятельность на российском рынке весной 2022 года.

Ранее стало известно, что финский пищевой концерн Paulig также подал заявку в Роспатент. Компания, известная на мировом рынке своим кофе, намерена закрепить за собой пять новых товарных знаков под наименованием «Ою Паулиг Финляндия Аб». Ассортимент планируемой к регистрации продукции включает все популярные форматы кофе: от зернового до капсульного.