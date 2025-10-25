Отмечаем День пасты: Выберите свой идеальный соус из 7 вариантов

Международный день пасты 2025.
Новый праздник, объединивший любителей пасты по всему миру, учредили 25 октября 1995 года Всемирный конгресс пасты (World Pasta Congress) и Международная ассоциация производителей пасты (International Pasta Organisation, IPO) в пику популярным низкоуглеводным диетам. Тогда в Риме собрались настоящие профессионалы своего дела: шеф-повара, диетологи, производители и даже учёные, чтобы развеять миф о том, что паста вредна для фигуры.
Сегодня паста — это самая демократичная еда: её готовят в студенческих общежитиях и на кухнях мишленовских ресторанов. Визитная карточка Италии, где существует более 600 видов пасты, она стала популярным продуктом во всех уголках мира. Больше всего её любят на родине, а ещё — в Тунисе, Венесуэле и Греции.
Интересные факты о празднике и пасте.
Международный день пасты оказался настолько популярен, что его отмечают даже в космосе! Да-да, в 2013 году итальянский астронавт Лука Пармитано в честь праздника отобедал пастой на МКС с видом на Землю, да так, что его фотография мгновенно стала вирусной.
Мировая любовь к пасте столь велика, что вдохновляет на рекорды. Самую большую порцию приготовили 23 сентября 2010 года в США — 1120 кг макарон с сыром, а самую длинную лапшу (целых 3084 метра) — в Китае в 2017 году. Быстрее всех в мире пасту готовит швейцарский повар Гидо Маркеджани. За 19 минут 21 секунду он превратил 500 кг макарон, 120 кг мясного фарша и 120 кг томатов в 5 тысяч порций макарон под соусом болоньезе.
7 простых и вкусных рецептов соуса для макарон и пасты на каждый день.
Говорят, что паста — это искусство, а соус — его душа. Одно и то же тесто может играть десятками разных вкусов, стоит лишь сменить аккомпанемент. От нежных сливочных до ярких томатных и насыщенных мясных — мы собрали подборку соусов, которые превратят вашу пасту в шедевр итальянской кухни.
Сырный соус для макарон.
Идеальный сырный соус для макарон должен быть однородным, гладким и держаться на пасте, а не стекать на дно тарелки. Секрет кроется не только в выборе сыра, но и в правильной технике приготовления.
Ингредиенты:
Сливочное масло — 30 г, Мука пшеничная — 2 столовые ложки, Молоко — 250 мл, Твёрдый сыр — 100 г, Соль — ½ чайной ложки, Молотый чёрный перец — ¼ чайной ложки.
Растапливаем сливочное масло в сотейнике на слабом огне. Всыпаем туда же муку, тщательно размешиваем и готовим около минуты. Не переставая мешать венчиком, начинаем тонкой струйкой вливать тёплое молоко. Варим основу 3−4 минуты, пока она не станет однородной и не начнёт загустевать.
Снимаем сотейник с огня и начинаем частями вводить тёртый сыр. После каждой порции размешиваем соус до полного растворения сыра. Приправляем солью и перцем по вкусу, ещё раз перемешиваем — и наш ароматный соус готов!
Сливочный соус для макарон.
Его кремовая текстура хороша сама по себе и станет отличной базой для соуса с грибами, креветками, пармезаном и даже обычной зеленью.
Ингредиенты:
Сливки 20−33% — 200 мл, Чеснок — 1 зубчик, Сливочное масло — 20 г, Соль — ⅓ чайной ложки, Перец чёрный молотый — ¼ чайной ложки, Паприка сладкая молотая — ½ чайной ложки.
Ставим сковороду на умеренный огонь и растапливаем в ней масло. Всыпаем в масло нарезанный чеснок и прогреваем его около 30 секунд, следя, чтобы он не подрумянился. Вливаем сливки, убавляем нагрев до минимума и перемешиваем.
Добавляем соль, перец и паприку. Наш соус не должен бурлить, он должен лишь спокойно греться. Готовим его около четырёх минут — за это время он становится чуть плотнее. Снимаем сковороду с плиты. Ароматный соус готов к подаче!
Томатный соус для пасты.
Сочные помидоры — основа итальянской кухни, поэтому готовим базовый томатный соус к макаронам.
Ингредиенты:
Томаты в собственном соку — 200 мл, Лук репчатый — 50 г, Чеснок — 2 зубчика, Оливковое масло — 1 столовая ложка, Сахар — 1 чайная ложка, Соль — ½ чайной ложки, Молотый чёрный перец — ¼ чайной ложки, Сушёный орегано или базилик — ½ чайной ложки.
Нарезаем лук и чеснок как можно мельче. Разогреваем масло в сковороде на среднем огне. Выкладываем лук, перемешиваем и готовим около трёх минут, пока он не станет мягким. Добавляем чеснок и обжариваем его буквально 20 секунд.
Отправляем в сковороду томаты. Если они крупные, разминаем их прямо там и перемешиваем. Всыпаем соль, сахар, орегано и перец. Убавляем огонь до минимума. Готовим без крышки 12−15 минут, пока соус не уварится и не станет насыщеннее.
Грибной соус для пасты.
Грибной соус — золотая середина между простотой и изысканностью. Не требует сложных техник, но гарантированно поражает богатым вкусом.
Ингредиенты:
Вёшенки — 400 г, Лук репчатый — 1 головка (или шалот — 3 штуки), Сливки 10% — 150 г, Растительное масло — 1 столовая ложка, Сливочное масло — 20 г, Мускатный орех — на кончике ножа, Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Чистим и нарезаем лук. Нарезаем вёшенки некрупными кусочками. Помним: грибы не моем, а просто очищаем от мусора и срезаем корешки, чтобы они не выделяли лишнюю жидкость при жарке.
Разогреваем в сковороде смесь растительного и сливочного масел. Пассеруем нарезанный лук на маленьком огне до мягкости. Добавляем грибы и продолжаем обжаривать, помешивая.
Когда грибы уменьшатся в объёме и подрумянятся, вливаем сливки, добавляем натёртый мускатный орех, перец и соль. После закипания готовим соус на малом огне около пяти минут — он загустеет.
Снимаем сковороду с огня. Для густоты измельчаем половину соуса блендером (без муки!). Возвращаем пюрированную массу обратно в сковороду и перемешиваем — соус станет идеальной консистенции.
Сметанный соус для макарон.
Простой в приготовлении и по составу, но изысканный на вкус.
Ингредиенты:
Сметана 20−25% — 200 мл, Лук репчатый — 1 средняя луковица (около 70 г), Вода — 70 мл, Дижонская горчица — 1 чайная ложка, Масло сливочное — 20 г, Сахар — 1 щепотка, Соль — ½ чайной ложки, Перец чёрный молотый — ¼ чайной ложки.
Нарезаем лук тонкими полукольцами. Разогреваем сковороду, растапливаем в ней сливочное масло. Выкладываем лук, добавляем щепотку сахара и обжариваем 8−10 минут, пока он не станет мягким и не начнёт подрумяниваться по краям. Вливаем воду и соскребаем лопаткой со дна всё, что успело поджариться, — это сделает наш соус гораздо насыщеннее.
Убавляем огонь, добавляем сметану и горчицу, аккуратно перемешиваем. Готовим 2−3 минуты, не давая соусу закипеть. Приправляем солью и перцем. Как только соус станет однородным, снимаем с огня.
Карбонара — самый популярный соус для пасты.
Забудьте о сливках — именно правильная эмульсия из воды от пасты, сыра и желтков создаёт тот самый бархатистый соус, ради которого стоит нарушить все диеты.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Копчёный бекон или грудинка — 50 г, Желток (без белка) — 1 штука, Пармезан — 50 г, Соль и чёрный перец — по вкусу.
Нарезаем бекон ломтиками и обжариваем на сухой сковороде до хрустящего состояния. Натираем сыр, смешиваем его с желтками и перцем до состояния однородной «кашицы».
Откидываем готовые спагетти на дуршлаг (не промывая!), но обязательно сохраняем примерно половник воды от варки. Перекладываем горячие спагетти к бекону, добавляем сырно-яичную смесь и аккуратно перемешиваем. Если соус слишком густой, разбавляем его водой от пасты.
Классический соус болоньезе.
Тот самый соус, который вдохновил Гидо Маркеджани на рекорд и 5000 порций пасты.
Ингредиенты:
Говяжий фарш — 700 г, Томатная паста — 200 г, Сыр — 200 г, Красное вино — 100 мл, Лук — 1 головка, Морковь — 1 штука, Чеснок — 3 зубчика, Вода — 125−150 мл, Сливочное масло — 60 г, Растительное масло — 65−70 мл, Сушёный базилик — 1 столовая ложка.
Натираем сыр и морковь на тёрке, измельчаем лук, пропускаем чеснок через пресс. Готовим зажарку из лука, моркови и чеснока на смеси сливочного и половины растительного масла до золотистого цвета.
Перекладываем готовые овощи в тарелку, а в сковороде нагреваем оставшееся масло и обжариваем на нём фарш в течение 10−12 минут до румяного цвета. Вливаем вино и воду, после закипания добавляем овощи и специи. Тушим соус на медленном огне 5−7 минут.
Смешанную с соусом пасту посыпаем тёртым сыром.
Советы опытных кулинаров и домохозяек.
Щедро солите воду.
Идеальная пропорция для варки макарон — 1 литр воды на 100 граммов пасты. Не бойтесь солить воду: в самих макаронах соли нет, а в случае чего можно просто положить меньше соли в соус.
Оставляйте немного отвара.
Сохраняйте небольшую порцию отвара, когда сливаете пасту. Он поможет довести соус до нужной консистенции и «поженит» его с макаронами.
Доводите до вкуса прямо в соусе.
Не просто поливайте пасту соусом сверху, а завершайте её приготовление в соусе. Переложите почти готовые макароны в сковороду, добавьте немного воды от варки и немного потомите на огне, энергично помешивая.
Каждому виду пасты — свой соус.
Длинные пасты (спагетти, лингвини) идеально подходят для масляных, сливочных и жидких томатных соусов. Трубчатые (пенне, ригатони) — для густых мясных и овощных соусов. Спиральные (фузилли, казаречче) — идеально «ловят» соусы с кусочками и орехами. Широкие (паппарделле, феттуччини) — для насыщенных мясных рагу, как болоньезе.
В Международный день пасты самое время открыть для себя всё многообразие этого удивительного блюда. От классической карбонары до ароматного болоньезе, от нежного сырного соуса до пикантного томатного — эти семь рецептов доказывают, что паста никогда не надоест. Готовьте, экспериментируйте с соусами и делитесь своими кулинарными находками с близкими!