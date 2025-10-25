Из крепостных крестьян в московские купцы: как предприниматель и меценат Ефим Иванович Грачев ткал свой успех

Крепостной крестьянин Ефим Иванович Грачев (1743−1819) был крупным поставщиком тканей на московский рынок. Он относился к «капиталистым» крестьянам — тем, кто смог разбогатеть посредством ведения торговли. В 1761 году он унаследовал от своего отца Ивана Ивановича полотняную мануфактуру, основанную в конце 40-х годов в деревне Рылихе близ Иваново. Однако в то время крепостным было запрещено владеть имуществом, поэтому все пашни, сенокосы и 400 работников были приписаны не к Грачеву, а на имя графа Петра Борисовича Шереметева. Основой трудовых ресурсов предприятия были или крестьяне-оброчники, которые выплачивали помещикам платежи и считались вольнонаемными, или беспаспортные крестьяне, которые сбежали от своих хозяев и разыскивались. С наймом беспаспортных работников были связаны определенные риски: во время одной из проверок у Грачева обнаружили десять таких крепостных, за что он заплатил штраф в сто рублей.