Костюмчик не сел: звезда сериала «Во все тяжкие» дебютировал в интерактивном кино

Аарон Пол, один из символов культового шоу «Во все тяжкие», «снялся» в видеоигре Dispatch. Эта представительница редкого и очень дорогого в производстве жанра интерактивного кино уже поступила в продажу, причем в России официально стала доступна одновременно с другими странами. Кроме Аарона Пола в ансамбле целая плеяда голливудских звезд, в том числе из сериалов «Мир Дикого Запада» и «Одни из нас». Чем примечательна новинка, откуда взялись 87 баллов рейтинга одобрения и почему первые критики называют ее триумфальным возвращением позабытого жанра — в материале «Известий».
Новое слово в жанре.
В России одновременно со всем миром вышла долгожданная видеоигра Dispatch — новый проект в жанре интерактивного кино, релиз уже называют духовным наследником классических игр студии Telltale Games, известной по адаптации «Ходячих мертвецов». Главную роль в Dispatch исполнил Аарон Пол, известный по сериалу «Во все тяжкие», а среди других звезд — Джеффри Райт из «Мира Дикого Запада» и Лора Бэйли из «Одних из нас». Над записью своих ролей в игре актеры трудились около двух лет. Однако, в отличие от привычных кинематографичных игр, Dispatch предлагает не только сильный сюжет, но и уникальную механику, превращающую игрока в настоящего диспетчера супергероев.
Действие разворачивается в мире, где супергерои стали частью повседневности, а спасение людей поставлено на поток, словно работа экстренных служб. Главный герой, Роберт Робертсон, некогда носил меха-костюм и боролся со злом, но теперь лишен своей брони и вынужден трудиться диспетчером — человеком, который распределяет задания между героями, координирует их действия и следит, чтобы каждая миссия завершилась благополучно.
Игрок принимает решения в реальном времени: кого отправить на вызов, как быстро реагировать на инциденты и стоит ли рисковать жизнями ради спасения других. Каждое решение оставляет след: меняются не только сюжет, но и восприятие персонажей, их отношения друг с другом и с самим Робертом, который всё чаще задается вопросом, остался ли он всё еще героем без своего костюма. Особую изюминку добавляют личности курьеров — это бывшие суперзлодеи на перевоспитании, которые и обматерить могут, и миссию сорвать, и пробудить у игрока яркие воспоминания из сериала «Пацаны».
Геймплей Dispatch органично сочетает элементы классического интерактивного кино и тактического симулятора. С одной стороны, игрок вовлекается в эмоциональные диалоги, делает морально неоднозначные выборы и наблюдает за разворачивающимися событиями, как в лучших играх The Walking Dead и The Wolf Among Us. С другой — принимает вызовы и направляет своих подопечных на миссии, что придает игре стратегическую глубину и постоянное чувство вовлеченности. Каждая сцена здесь часть большого повествования, в котором нет случайных решений: даже мелкая ошибка или неверная реакция способны изменить ход истории.
Сценарий и постановка создавались с особым вниманием к деталям — не случайно над проектом трудились ветераны Telltale Games, некогда определившие лицо интерактивных драм. Dispatch бережно унаследовала сильные стороны тех игр: филигранно написанные диалоги, живых персонажей, моральные выборы без однозначных ответов. Но при этом игра идет дальше — добавляет управленческую механику и реальное ощущение ответственности за действия. В интервью порталу GameRant Аарон Пол признался, что его привлекла не супергеройская тематика, а человечность истории: это рассказ о том, кто потерял свое предназначение, но нашел новый способ помогать другим.
Доступна на русском без ограничений.
Для российских игроков особенно приятно, что Dispatch обошлась без ограничений: игра официально доступна в Steam, получила региональную цену и поддержку русских субтитров, что делает ее полностью понятной без знания английского языка. Это редкий случай, когда крупный западный проект топового уровня выходит в России синхронно с мировой премьерой.
Многие отмечают, что Dispatch стала новым словом в жанре интерактивного повествования. По словам обозревателей A.V. Club, проект ощущается «живым и многослойным», а его структура напоминает сериал, где каждый эпизод открывает новые стороны персонажей и событий. Визуальный стиль сочетает комиксную эстетику с элементами неонового нуара, а актерская игра Пола и Райта придает происходящему убедительность и глубину.
Главным минусом Dispatch можно считать эпизодическую модель выпуска, именно ее активнее всего критикует фан-сообщество. Всего игра состоит из восьми эпизодов, и пока доступны лишь первые два из них — однако по запросу нашей редакции разработчики предоставили пресс-версию, состоящую из четырех эпизодов. Оставшиеся будут выходить постепенно на еженедельной основе. Из-за этого игрокам, привыкшим к непрерывному повествованию, придется ждать продолжения, что несколько нарушает погружение в историю. Однако разработчики уверяют, что формат выбран осознанно: каждая серия завершается на эмоциональной ноте, создавая ощущение живого сериала, к которому хочется возвращаться.
Кроме того, в былые времена студия Telltale, из ветеранов которой как раз и состоит костяк команды AdHoc, имела привычку запаздывать с выпуском новых эпизодов. Фанаты The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands буквально ждали их месяцами. В случае с новым проектом все эпизоды уже готовы и распространяются так, чтобы создать у геймеров ощущение сериального шоу. Но не всем, очевидно, понравилась идея платить полную цену за четверть готового продукта.
Dispatch — это не просто игра с известными актерами, а зрелое произведение, которое доказывает: интерактивное кино может быть не только развлечением, но и формой искусства. Она унаследовала душу и философию проектов Telltale Games, добавила им стратегическую глубину и современную постановку. А дебют Аарона Пола в видеоиграх в очередной раз напоминает, насколько серьезно Голливуд начинает воспринимать этот формат как новую территорию для актерского мастерства.