Костюмчик не сел: звезда сериала «Во все тяжкие» дебютировал в интерактивном кино

Игрок принимает решения в реальном времени: кого отправить на вызов, как быстро реагировать на инциденты и стоит ли рисковать жизнями ради спасения других. Каждое решение оставляет след: меняются не только сюжет, но и восприятие персонажей, их отношения друг с другом и с самим Робертом, который всё чаще задается вопросом, остался ли он всё еще героем без своего костюма. Особую изюминку добавляют личности курьеров — это бывшие суперзлодеи на перевоспитании, которые и обматерить могут, и миссию сорвать, и пробудить у игрока яркие воспоминания из сериала «Пацаны».