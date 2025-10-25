Ричмонд
В Киеве произошли пожары

В ночь на 25 октября в Киеве прозвучала воздушная тревога, после которой в городе были слышны взрывы. В результате в нескольких районах начались пожары, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читать далее.