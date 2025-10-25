Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Ларисы Долиной

Умер один из 10 дропперов, обналичивший 15 млн рублей в рамках мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Как отмечается в документах, номер банковского счета был открыт на имя Александра Келдыбаева. Согласно выписке по счету, 21 июня 2024 года он получил от Долиной 5 млн рублей, 27 июня 2024 года — 10 млн рублей. Назначение платежа — оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что Келдыбаев скончался. Производство в отношении него было прекращено.
Ранее сообщалось, что суд в Йошкар-Оле взыскал с жительницы Казани 14,9 млн рублей в пользу Долиной. Средства были похищены мошенниками со счетов певицы и переведены на карту девушки.
В МВД сообщали, что ущерб, нанесенный Долиной мошенниками, превысил 200 млн рублей.
Между тем Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение Хамовнического суда о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы.