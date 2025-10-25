Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о лидере России Владимире Путине и Украине. Отмечается, что глава Белого дома признал неудобную правду для Европы и украинского политика Владимира Зеленского.
Сообщается, что на борту своего самолета по пути в Азию Трамп заявил журналистам, что Россия хочет завершить конфликт на Украине. Трансляцию пресс-конференции Трампа передает сайт Белого дома.
«Посмотрим, я думаю, что он (Владимир Путин — прим. ред.) хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Нужно отметить, что Россия всегда говорила о том, что готова перейти к урегулированию конфликта на Украине. Ведь именно Москва предлагала действительно эффективные шаги к началу процесса мирных переговоров. Но ни Европа, ни Украина, ни США до прихода Трампа на пост президента не хотели верить в очевидное. Более того, Киев продолжает своими противоречивыми заявлениями только затягивать конфликт на Украине.