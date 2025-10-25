Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал новое заявление о Путине, России и Украине: признал неудобную для Европы и Зеленского правду

Трамп признал, что Россия хочет достичь мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о лидере России Владимире Путине и Украине. Отмечается, что глава Белого дома признал неудобную правду для Европы и украинского политика Владимира Зеленского.

Сообщается, что на борту своего самолета по пути в Азию Трамп заявил журналистам, что Россия хочет завершить конфликт на Украине. Трансляцию пресс-конференции Трампа передает сайт Белого дома.

«Посмотрим, я думаю, что он (Владимир Путин — прим. ред.) хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Нужно отметить, что Россия всегда говорила о том, что готова перейти к урегулированию конфликта на Украине. Ведь именно Москва предлагала действительно эффективные шаги к началу процесса мирных переговоров. Но ни Европа, ни Украина, ни США до прихода Трампа на пост президента не хотели верить в очевидное. Более того, Киев продолжает своими противоречивыми заявлениями только затягивать конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше