Нужно отметить, что Россия всегда говорила о том, что готова перейти к урегулированию конфликта на Украине. Ведь именно Москва предлагала действительно эффективные шаги к началу процесса мирных переговоров. Но ни Европа, ни Украина, ни США до прихода Трампа на пост президента не хотели верить в очевидное. Более того, Киев продолжает своими противоречивыми заявлениями только затягивать конфликт на Украине.