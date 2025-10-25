Зелёные островки жизни: Какие деревья преобразили Трубную площадь

Стелу в центре площади теперь обрамляют взрослые деревья. Со стороны Петровского бульвара разместили десять остролистных клёнов высотой четыре-пять метров. Их возраст — 15−18 лет, обхват ствола составляет 20−25 сантиметров, а диаметр кроны — 100−150 сантиметров. Чтобы их высадить, убрали часть тротуарной плитки. Вскоре покрытие уложат заново, а приствольные круги закроют специальными решётками, которые свободно пропускают воду, но защищают корни от вытаптывания и других повреждений. Ещё 12 аналогичных деревьев посадили на участке у Цветного бульвара. Первую половину поместили вместо разобранной плитки, а вторую — в грунте зелёных зон.