Девять очков Демина не помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» в матче НБА

Матч НБА, в котором встретились «Бруклин» и «Кливленд», завершился победой «Кливленда». В составе команды «Бруклин» играл российский защитник, который получил 9 очков.
Финальный счет составил 131 против 124 в пользу кливлендского клуба.
Демин сыграл в составе команды второй раз, в первом матче соперником был «Шарлотт».
