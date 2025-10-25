Девять очков Демина не помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» в матче НБА

Узнать больше по теме

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.