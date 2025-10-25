Ричмонд
Девять очков Демина не помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» в матче НБА

Матч НБА, в котором встретились «Бруклин» и «Кливленд», завершился победой «Кливленда».

Матч НБА, в котором встретились «Бруклин» и «Кливленд», завершился победой «Кливленда». В составе команды «Бруклин» играл российский защитник, который получил 9 очков.

Финальный счет составил 131 против 124 в пользу кливлендского клуба.

Демин сыграл в составе команды второй раз, в первом матче соперником был «Шарлотт».

