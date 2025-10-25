Ваня Дмитриенко отмечает 20-летие: певец, покоривший сердца разных поколений

Один из самых ярких артистов нового поколения Ваня Дмитриенко празднует свой 20-й день рождения. Примечательно, что почти десять лет из них он уже успешно строит карьеру в шоу-бизнесе, сумев завоевать популярность как у молодой аудитории, так и у старшего поколения. Музыкальный путь артиста начался в Красноярске, где с шести лет он занимался с частными педагогами, а также посещал детскую театральную студию «Этти дети», осваивая актерское мастерство, вокал и хореографию. Полученная база помогла ему совершить быстрый взлет: популярность в соцсетях переросла во всероссийскую известность после выхода таких хитов, как «Венера-Юпитер», «Дыши» и «Шелк».Из талантливого подростка Дмитриенко превратился в настоящую звезду российской эстрады. Его уникальность заключается в способности создавать музыку, которая находит отклик у самой разной аудитории, что и объясняет феномен его стремительной и устойчивой популярности.