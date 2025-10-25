Ричмонд
Топ-7 подешевевших продуктов назвали в Башкирии

Наибольшее падение стоимости показала рыба.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии к третьей декаде октября снизились цены на несколько категорий продуктов. Согласно данным Башстата за период с 14 по 20 октября, наибольшее падение цен показала мороженая неразделанная рыба, подешевевшая на 1,13% до 292,90 рубля за килограмм.

На 0,86% снизилась стоимость белокочанной капусты, которая теперь стоит в среднем 24,52 рубля. Также подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания: овощные пюре подешевели на 0,75% (до 664,59 рубля за килограмм), а фруктово-ягодные — на 0,52% (до 532,89 рубля).

В список продуктов с уменьшившейся стоимостью также вошли вермишель и сахар (на 0,47%), а также свинина, кроме бескостного мяса (на 0,31%).

