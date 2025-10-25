Арест экс-главы Ростова Алексея Логвиненко: что известно к этому часу?

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Он получил инженерное, а затем и юридическое высшее образование. До прихода в администрацию Ростова Логвиненко трудился в органах внутренних дел, затем поработал в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В марте 2019 году стал первым замом главы администрации, а с октября — главой администрации Ростова.
Логвиненко активно критиковался ростовчанами в соцсетях и было за что: странная высадка лаванды на Большой Садовой, фантасмагорический проект канатной дороги с правого на левый берег Дона, неоднократные обещания восстановить то один, то другой исторический особняк в Ростове. Все это или вовсе не выполнялось (как с восстановлением старых зданий и прокладыванием канатки), так и выполнялось, но вышло плохо (как с высадкой не прижившейся лаванды). Знаменитейшим делом стал снос пятиэтажки на Кривошлыковском, которую жильцы упорно отстаивали, даже обращались на федеральные каналы, но дом в итоге был снесен.
С конца 2024-го и в начале 2025-го года прошли слухи об отставке Логвиненко, которые он сам опроверг на пресс-конференции 14 января, но через две недели все же ушел с поста сити-менеджера Ростова.
Арест
В Ростове начались активные посадки чиновников — уголовные дела завели в конце 2024 года на замгубернатора- министра транспорта региона Виталия Кушнарева, а с начала 2025-го — на донского замгубернатора Виктора Гончарова, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и министра финансов донского региона Лилию Федотову. 24 октября 2025 года быз арестован и бывший глава администрации города Алексей Логвиненко.
Как пишет 161.ru со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах, причина ареста — свидетельские показания Виталия Кушнарева и Лилии Федотовой.
Следком РФ заявил, что Алексей Логвиненко задержан по делу о превышении полномочий — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вопреки требования бюджетного законодательства в 2020 году был привлечен кредит коммерческого банка и ущерб государственной казне составил 47 млн рублей.
«Эта сумма может вырасти в ходе следствия, а количество фигурантов уголовного дела дойдет как минимум до пяти человек. Череда арестов продолжится в ближайшее время. Началась новая чистка. По данным материалов уголовного дела, некоторые участники и виновники преступлений всё еще работают в стенах зданий, где сидят ростовские чиновники», — отмечает собеседник издания.
Избрание меры пресечения
24 октября Ленинский районный суд отправил Алексея Логвиненко в СИЗО на два месяца — до 23 декабря текущего года. Адвокат Логвиненко просила отложить рассмотрение ходатайства, отмечая, что у нее не было времени подготовиться. Также сторона защиты настаивала на домашнем аресте из-за того, что у Логвиненко трое несовершеннолетних детей.
Гособвинитель заявил, что Логвиненко необходимо поместить в СИЗО — во-первых, у него куплены билеты на 29 октября в Дубай, а во-вторых, вне СИЗО он может активно давить на свидетелей, так как имеет связи в правоохранительных органах.
Логвиненко не признал свою вину, он заявил, что в банковских тонкостях не разбирался и то, что кредит незаконный — не знал.
Если против бывшего сити-менеджера Ростова не будут выдвинуты новые обвинения, то по статье о превышении полномочий ему грозит до 10 лет тюрьмы.
После окончания заседания Логвиненко заявил журналистам, что с мерой пресечения не согласен и будет ее обжаловать.