Арест экс-главы Ростова Алексея Логвиненко: что известно к этому часу?

Логвиненко активно критиковался ростовчанами в соцсетях и было за что: странная высадка лаванды на Большой Садовой, фантасмагорический проект канатной дороги с правого на левый берег Дона, неоднократные обещания восстановить то один, то другой исторический особняк в Ростове. Все это или вовсе не выполнялось (как с восстановлением старых зданий и прокладыванием канатки), так и выполнялось, но вышло плохо (как с высадкой не прижившейся лаванды). Знаменитейшим делом стал снос пятиэтажки на Кривошлыковском, которую жильцы упорно отстаивали, даже обращались на федеральные каналы, но дом в итоге был снесен.