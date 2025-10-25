В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье региона. Об этом глава чрезвычайного ведомства РФ Александр Куренков доложил на правительственной комиссии об оперативной обстановке на побережье Краснодарского края, которое состоялось под председательством вице-премьера Виталия Савельева.