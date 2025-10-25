В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег

В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
«Глава чрезвычайного ведомства принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий», — сказано в официальном Telegram-канале МЧС России.
Для усиления в Анапу прибыли аэромобильные группы Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, главных управлений МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю. Всего — 180 специалистов и 17 единиц техники. Министр лично проверил готовность спасателей.
В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно восстанавливаются насыпные валы на побережье и устанавливаются заградительные сети вдоль берега. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также визуальное наблюдение за акваторией и патрулирование береговой линии.
22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна.
«Сегодня оперативная группа МЧС России совершила облет районов возможного дрейфа мазута», — сообщил Куренков.
Подтвердить наличие скоплений нефтепродуктов в толще воды и на дне возможно только путем более детального обследования. В связи с этим Куренков предложил провести дополнительный мониторинг акватории с привлечением водолазной группировки МЧС России и Морспасслужбы.
В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.