В Самаре 16 автобусов изменили маршруты


В Самаре приступили к ремонту теплотрассы, проходящей по улице Льва Толстого.

Источник: РИА "Новости"

Вечером в пятницу, 24 октября, городские власти скорректировали схему движения общественного транспорта возле ж/д вокзала. О причинах столь резких изменений сообщили представители мэрии.

«В связи с этим движение транспорта по участку улицы Льва Толстого от улицы Агибалова до улицы Спортивной ограничат на период с 22:00 24 октября и ориентировочно до конца суток 26 октября», — заявили в мэрии Самары.

Изменения коснулись 23 маршрутов общественного транспорта. До конца выходных 16 автобусов и 7 троллейбусов будут ходить по измененному графику, пишет 63.ру.