Двух потерявшихся в лесах женщин нашли за минувшие сутки

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Спасатели за минувшие сутки нашли в белорусских лесах двух потерявшихся женщин, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
По данным ведомства, первое сообщение о заблудившейся гражданке поступило в МЧС в пятницу в 16:00 — женщина пропала в лесном массиве возле деревни Халимоново Лепельского района. Всего в ее поисках были задействованы три единицы техники и восемь человек, в том числе две машины МЧС и трое спасателей.
«В 17:04 работниками МЧС потерявшаяся женщина спасена (обнаружена), в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.
Информация о второй заблудившейся появилась в 20:00 — гражданка потерялась в лесу возле деревни Большие Орлы в Столинском районе. К ее поискам привлекли восемь единиц техники и 19 человек, из них пять спасателей.
Заблудившуюся работники МЧС нашли ближе к полуночи, с ней все было хорошо, и помощь врачей ей не понадобилась.
Как не заблудиться.
В МЧС в очередной раз напомнили, что при походах в лес важно ярко одеваться, чтобы быть заметным, также нужно обязательно взять с собой воду, еду и аптечку. В министерстве подчеркнули, что не стоит отправляться в лес с разряженным мобильным телефоном.
Кроме того, о походе нужно сообщить близким или друзьям, в том числе и о времени планируемого возвращения.
Спасатели настоятельно рекомендуют не сходить с протоптанных троп и маршрутов. Если же человек заблудился, ему нужно успокоиться, не паниковать, оставаться на месте и позвонить по телефону 101.
