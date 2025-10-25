Двух потерявшихся в лесах женщин нашли за минувшие сутки

По данным ведомства, первое сообщение о заблудившейся гражданке поступило в МЧС в пятницу в 16:00 — женщина пропала в лесном массиве возле деревни Халимоново Лепельского района. Всего в ее поисках были задействованы три единицы техники и восемь человек, в том числе две машины МЧС и трое спасателей.