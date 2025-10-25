В годы войны белорусы сражались даже в Арктике! История танкиста Ярошевича

«О том, что мой дедушка Виктор Викторович Ярошевич был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, я узнала, уже работая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, — признается Светлана Прибыш. — Изучая материалы, имеющиеся в фондах музея, а также различную литературу о том самом знаменитом параде, который имеет особое значение в нашей истории, я узнала много различных подробностей. К примеру, как он готовился, как шел отбор “парадников” — лучших из лучших, кавалеров трех боевых наград, да еще и с определенными внешними данными. С разных фронтов они съехались в Москву, и у каждого был свой непростой путь через войну к этому великому торжеству».