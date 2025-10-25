В годы войны белорусы сражались даже в Арктике! История танкиста Ярошевича

Говоря о Великой Отечественной, чаще всего мы упоминаем сражение на Курской дуге, операцию «Багратион», битвы за Москву, Днепр или Сталинград. И довольно редко вспоминаем, к примеру, о Крайнем Севере. Но война добралась и туда. Причем бои за полярным кругом были настолько кровопролитными, что Мурманск стал одним из 12 городов, удостоенных за массовый героизм и мужество его жителей звания города-героя. Сражались в Арктике и наши земляки. Один из них — танкист Виктор Ярошевич — был не только награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», но и стал участником знаменитого Парада Победы 1945 года.
«Путь каждого пролегал через войну».
С внучкой Виктора Викторовича Ярошевича я познакомилась в прошлом году как раз благодаря проекту «Парад Победителей: истории и лица». Будучи заместителем главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, именно Светлана Прибыш в первом материале этого цикла рассказала нашим читателям о том, как шла подготовка к параду и какую роль в нем сыграли наши земляки. Когда интервью было закончено, диктофон выключен, а я уже собиралась уходить, Светлана Михайловна скромно добавила: «Мой дедушка тоже был участником этого парада, но я, к сожалению, знаю о его боевом пути очень мало».
Спустя почти год мы вновь встретились со Светланой Михайловной. На этот раз — чтобы узнать историю ее семьи.
«О том, что мой дедушка Виктор Викторович Ярошевич был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, я узнала, уже работая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, — признается Светлана Прибыш. — Изучая материалы, имеющиеся в фондах музея, а также различную литературу о том самом знаменитом параде, который имеет особое значение в нашей истории, я узнала много различных подробностей. К примеру, как он готовился, как шел отбор “парадников” — лучших из лучших, кавалеров трех боевых наград, да еще и с определенными внешними данными. С разных фронтов они съехались в Москву, и у каждого был свой непростой путь через войну к этому великому торжеству».
Накануне Парада Победы его участникам вручили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Учрежденная 9 мая 1945 года, она стала одной из самых массовых в СССР, ею наградили около 15 млн человек. Но был нюанс: только у участников Парада Победы удостоверение к медали было в красной обложке. У Виктора Ярошевича — тоже.
«Именно благодаря этому отличительному элементу на документе я и узнала, что мой дедушка тоже принимал участие в этом параде», — поясняет Светлана Прибыш.
Медаль «За победу над Германией» была вручена старшему сержанту Ярошевичу 18 июня 1945 года. Продолжив поиски, Светлана Михайловна отыскала фамилию дедушки в поименных списках участников Парада Победы, опубликованных в газете «Советская Россия» в 2015 году. Согласно тем данным, Виктор Ярошевич маршировал в составе сводного батальона летчиков и танкистов.
«Спас жизни членам экипажа».
«Дедушка родился в 1922 году в деревне Буцевичи, сейчас это территория Минского района. На действительную военную службу был призван 12 июня 1941-го. Совсем незадолго до начала войны он оказался в Мурманске, где 18 июня принял присягу, — продолжает свой рассказ Светлана Прибыш. — Сегодня восстановить боевой путь своего деда я могу, опираясь лишь на данные его документов».
363-й отдельный танковый батальон 7-й армии Карельского фронта, в котором воевал Виктор Ярошевич, находился на оборонительном рубеже по реке Свирь до мая 1944 года. Свирский рубеж с сентября 1941-го и вплоть до лета 1944-го был непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося сковать Ленинград вторым блокадным кольцом. Его оборона дала возможность существования Дороги жизни.
Впоследствии на базе 363-го отдельного танкового батальона был сформирован 89-й отдельный танковый полк, участвовавший в Свирско-Петрозаводской операции в июне — августе 1944 года, в ходе которой была освобождена большая часть Карелии. Затем полк перебросили в Заполярье, где он принял участие в Петсамо-Киркенесской операции, длившейся с октября по ноябрь 1944 года на севере Норвегии, и отличился при освобождении Печенги, получив почетное наименование «Печенгского».
Командир башни, а затем механик-водитель танка старший сержант Ярошевич получил благодарности Сталина за отличные боевые действия по освобождению города Петсамо (Печенги), района никелевого производства, города Киркенес и Печенгской области. В июле 1944 года он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу», в 1945-м — медалью «За оборону Советского Заполярья».
В одном из наградных листов, подписанных командиром полка подполковником Сучковым, читаем: «Преследуя отходящего противника из города Салми, 6 июля 1944 года в боях за населенный пункт Пелконен быстро заряжал пушку и пулемет, непрерывно корректировал огонь командиру танка, оказал первую медицинскую помощь раненому механику-водителю. Во время боя затушил загоревшийся танк от термитного снаряда противника, чем спас жизни членам экипажа и материальную часть машины. Под сильным артиллерийско-минометным огнем противника принимал меры по буксировке застрявшего в болоте танка. В бою проявил смелость и отвагу».
Отличный танкист.
Перед Светланой Михайловной две фотографии. На одной — паренек в танковом шлеме и комбинезоне с наградами на груди, на другой — уже статный мужчина в годах, ветеран. Но на груди мы видим все те же награды.
«Когда-то давно, впервые увидев снимок в танковом шлеме, с трудом поверила, что это мой дед, — признается Светлана Прибыш. — Из всех полученных наград самым дорогим для дедушки был нагрудный знак “Отличный танкист”.
Говорят, что лучший водитель — это танкист. И Виктор Викторович в мирной жизни не раз подтверждал эти слова на деле. Демобилизовавшись в 1946 году, работал шофером на Ворошиловском заводе, в белконторе треста «Союзантисептик», а с 1953-го и до выхода на пенсию в 1982 году трудился на автобазе Академии наук БССР. В семье его внучки хранятся многочисленные грамоты и благодарности, врученные дедушке от руководства Академии наук и автобазы. Часть из них подписаны известным белорусским ученым-физиком академиком АН СССР Николем Борисевичем, который долгие годы возглавлял Академию наук БССР.
«Я была студенткой, когда дедушка ушел из жизни. Это случилось 22 июня 1995 года. К сожалению, его личная военная история ушла вместе с ним — как многие представители того поколения, он не любил говорить о Великой Отечественной. Но, думаю, сегодня с нами осталось главное: все мы — две его дочери Валентина и Тамара, внуки и правнуки — можем гордиться своим отцом и дедом. Ему выпало воевать вдали от Беларуси, с честью пройти все испытания и стать победителем в самой кровопролитной войне прошлого века», — говорит Светлана Прибыш.
Если вы — родственник или знакомый фронтовика, принимавшего участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года, и готовы поделиться с нами его историей и фотографиями, позвоните по телефонам
Юлия ГАВРИЛЕНКО.