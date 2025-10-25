Нижегородским школьникам расскажут о технологиях на видеоплатформах

Принять участие в проекте могут ученики с 1 по 11 класс. Для этого необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности на сайте проекта. Доступ к материалам и тренажерам получают ученики, педагоги и родители. Проходить урок можно в школе или дома в удобное время.