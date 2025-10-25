Нижегородским школьникам расскажут о технологиях на видеоплатформах

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Также проект поддерживает национальную цель «Технологическое лидерство».
На уроке школьники смогут попробовать себя в роли участников продуктовой команды видеоплатформы: развивать инфраструктуру и интерфейс, адаптировать решения под интересы аудитории, изучать технологии стабильной работы сервиса и создания привлекательного контента. Занятия сопровождаются интерактивными тренажерами.
Принять участие в проекте могут ученики с 1 по 11 класс. Для этого необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности на сайте проекта. Доступ к материалам и тренажерам получают ученики, педагоги и родители. Проходить урок можно в школе или дома в удобное время.
Официальный старт «Урока цифры» состоится 27 октября в формате открытой трансляции. В ней примут участие генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие эксперты. Они обсудят роль видеосервисов в образовании и самореализации молодежи. Прямая трансляция будет доступна по ссылке: vk.com/video-174311295_456239513.
Подробности и доступ к материалам размещены на сайте: datalesson.ru/video.