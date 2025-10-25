В Сочи после взрыва газа в жилом доме ввели режим локального ЧС

В Сочи продолжаются работы на месте взрыва бытового газа, произошедшего в ночь с 24 на 25 октября в шестиэтажном доме на улице Тимирязева, 30/3. В результате мощного хлопка полностью разрушены три квартиры на четвертом этаже, еще три получили серьезные повреждения.
Пожарные и спасатели всю ночь разбирали завалы и обследовали здание. Из дома эвакуировали 70 жильцов, часть из которых разместили в двух пунктах временного размещения — в хостеле и одном из жилых комплексов. Сейчас там находятся 28 человек, включая семерых детей.
По последним данным, в результате взрыва погиб 75-летний мужчина. Еще трое пострадавших доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия ночью работал городской оперативный штаб. Ситуацию лично контролирует мэр Сочи Андрей Прошунин.
«Главная задача сейчас — помочь людям. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а жители дома обеспечены временным жильем. Специалисты проводят обследование здания, после чего будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации», — заявил глава города.
Причины детонации газа устанавливаются. По предварительной версии, взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже.