Услугами Кишиневского аэропорта воспользовались пять миллионов пассажиров

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги достиг отметки в 5 000 000 пассажиров, сообщили в администрации воздушной гавани.
«Достижение, которое говорит о доверии, развитии и связях, объединяющих нас со всем миром», — прокомментировали в службе аэропорта.
Пятимиллионным пассажиром Кишиневского аэропорта стала Моника Рачилэ, прилетевшая на родину из Франкфурта «чтобы сделать сюрприз бабушке».
Администратор Кишиневского международного аэропорта Серджиу Споялэ поблагодарил сотрудников воздушной гавани и пассажиров, выбирающих эту отправную точку для своих путешествий.
«Достижение рубежа в 5 миллионов пассажиров — это важная веха. (…) И каждый раз, когда пассажир выбирает полёт из Кишинёва, он фактически доверяет нам. Спасибо!» — отметил Споялэ.
Пятимиллионная пассажирка Кишиневского аэропорта Моника Рачилэ получила в подарок чемодан, а одна из популярных в стране авиакомпаний предложила ей два билета туда и обратно в любой пункт назначения своей маршрутной сети.
По данным Управления гражданской авиации Молдовы, в сентябре текущего года более 645 000 пассажиров совершили перелеты посредством Кишиневского международного аэропорта, это на 45,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Также в сентябре было зарегистрировано 4694 рейса воздушных судов, что на 42,5% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.