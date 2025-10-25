Ричмонд
Услугами Кишиневского аэропорта воспользовались пять миллионов пассажиров

Главные воздушные ворота Молдовы приняли пятимиллионного пассажира.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги достиг отметки в 5 000 000 пассажиров, сообщили в администрации воздушной гавани.

«Достижение, которое говорит о доверии, развитии и связях, объединяющих нас со всем миром», — прокомментировали в службе аэропорта.

Пятимиллионным пассажиром Кишиневского аэропорта стала Моника Рачилэ, прилетевшая на родину из Франкфурта «чтобы сделать сюрприз бабушке».

Администратор Кишиневского международного аэропорта Серджиу Споялэ поблагодарил сотрудников воздушной гавани и пассажиров, выбирающих эту отправную точку для своих путешествий.

«Достижение рубежа в 5 миллионов пассажиров — это важная веха. (…) И каждый раз, когда пассажир выбирает полёт из Кишинёва, он фактически доверяет нам. Спасибо!» — отметил Споялэ.

Пятимиллионная пассажирка Кишиневского аэропорта Моника Рачилэ получила в подарок чемодан, а одна из популярных в стране авиакомпаний предложила ей два билета туда и обратно в любой пункт назначения своей маршрутной сети.

По данным Управления гражданской авиации Молдовы, в сентябре текущего года более 645 000 пассажиров совершили перелеты посредством Кишиневского международного аэропорта, это на 45,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Также в сентябре было зарегистрировано 4694 рейса воздушных судов, что на 42,5% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.