Казахстанцы креативно поздравляют с Днем Республики

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Республики — символом единства, независимости и гордости нашего народа! Сегодня мы чествуем не только историю и достижения страны, но и каждого, кто своим трудом, талантом и любовью к родине укрепляет ее будущее. Патриотизм — это не просто слова. Это патриотизм в действии — когда мы заботимся о своей земле, поддерживаем друг друга, вдохновляем молодежь, создаем, верим и идем вперед вместе. Пусть этот праздник напомнит нам, что сила нашей Республики — в людях, в их доброте, вере и стремлении к великому. Желаю всем мира, процветания и уверенности в завтрашнем дне». Ангелина Лукас.