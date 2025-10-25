Ричмонд
Журавля с травмированным крылом спасли в Челябинской области

В Еткульском районе спасли журавля, который не улетел на зимовку из-за травмированного крыла. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Журавля заметили местные жители. Птица гуляла, но не улетала в тёплые края. Поймать его не удавалось.

— На длинных ногах пернатый мастерски убегал от людей. Переживающие за судьбу журавля сельчане стали его подкармливать, оставив неподалеку от места, где видели птицу, мешок с горохом, — рассказали в министерстве.

Жители обратились в региональное Министерство экологии. Охотинспекторы совместно с неравнодушными гражданами поймали птицу. У неё оказалось травмировано крыло. Журавль мог повредить его о линии электропередач. На лечение и реабилитацию птицу отправят в фонд зоозащиты «Спаси меня».

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске спасли щенка, которого оставили без еды и воды в лесу.