Журавля с травмированным крылом спасли в Челябинской области

Жители обратились в региональное Министерство экологии. Охотинспекторы совместно с неравнодушными гражданами поймали птицу. У неё оказалось травмировано крыло. Журавль мог повредить его о линии электропередач. На лечение и реабилитацию птицу отправят в фонд зоозащиты «Спаси меня».