Трем самарцам удалили килограммовые мешки у шеи

В клиниках СамГМУ провели серию непростых операций по удалению огромных зобов — образований щитовидной железы весом до килограмма, сообщил заведующий кафедрой общей хирургии университета Игорь Макаров.
По его словам, в последнее время участились случаи обращения пациентов с запущенными формами зоба. Такие образования приводят к деформации шеи, а еще оказывают давление на внутренние органы.
Одной из пациенток стала 72-летняя пенсионерка, которая 30 лет не обращалась к медикам с этой проблемой. В итоге у нее сформировался зоб, опустившийся до уровня грудины. Удаленная доля щитовидной железы весила 980 г., а в длину достигала 20 см. У второй пациентки зоб сдавливал трахею и мешал спать на спине.
Подобные случаи, как отмечают медики, были характерны для конца XIX — начала XX века, но в наши дни встречаются очень редко. Особую опасность представляет возможное развитие рака.