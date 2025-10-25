Трем самарцам удалили килограммовые мешки у шеи

Одной из пациенток стала 72-летняя пенсионерка, которая 30 лет не обращалась к медикам с этой проблемой. В итоге у нее сформировался зоб, опустившийся до уровня грудины. Удаленная доля щитовидной железы весила 980 г., а в длину достигала 20 см. У второй пациентки зоб сдавливал трахею и мешал спать на спине.