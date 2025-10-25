Радиофизический факультет ННГУ грандиозно отметил 80-летие

Радиофизический факультет был основан в 1945 году в Горьковском государственном университете (ныне ННГУ им. Н. И. Лобачевского) по инициативе выдающихся учёных: Александра Андронова, Габриэля Горелика и Марии Греховой. С первых лет существования факультет стал центром подготовки специалистов в области радиофизики, проводящих научные исследования и разрабатывающих новые технологии.