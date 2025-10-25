В Донском лесничестве Воронежской области высадили тысячу сеянцев сосны

Школьники высадили в Донском лесничестве в Воронежской области тысячу сеянцев сосны во время акции «Сохраним лес», организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Уточним, что это было первое мероприятие акции, проведенное на территории Воронежской области во время осенней кампании высадок деревьев. Укоренять молодые сосны ребятам помогали опытные специалисты.
Всего в этом году в регионе планируют высадить около 70 тысяч деревьев на общей площади 21 гектар. Мероприятия акции будут проходить в течение осеннего периода с привлечением представителей общественности и волонтеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.