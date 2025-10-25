В новороссийском сквере Карла Маркса установили лавочки

Новые лавочки смонтировали в сквере имени Карла Маркса в Новороссийске в Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
На общественной территории специалисты, в частности, установили 21 скамейку с урнами. Еще 7 новых лавочек смонтировали на детских площадках. Они изготовлены из качественных материалов, устойчивых к внешним воздействиям и погодным условиям.
«Благоустройство парковых территорий — одно из ключевых направлений нашей работы. Установка новых лавочек в сквере имени Карла Маркса направлена на создание комфортных условий для отдыха горожан всех возрастов», — подчеркнул директор муниципального учреждения «Парки Новороссийска» Вадим Дудаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.