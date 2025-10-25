На Кубани выросло число вакансий для людей с ОВЗ

Наибольшее количество вакансий для людей с ОВЗ в крае приходится на сферу продаж и обслуживания клиентов — 4,4 тыс., на домашний и обслуживающий персонал — 2,6 тыс., а также на транспорт и логистику — 2,6 тыс. В административной сфере размещено 1,7 тыс. вакансий, в маркетинге и PR — 1,6 тыс., рабочий персонал представлен 1,3 тыс. предложениями, спортивные клубы, фитнес-центры и салоны красоты — 1,2 тыс., автомобильный бизнес — 1,2 тыс., строительство и недвижимость — 0,8 тыс., а туризм, гостиницы и рестораны — 0,6 тыс. вакансий.