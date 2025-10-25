Свердловского художника избрали членом-корреспондентом Академии художеств России

Об этом рассказали в екатеринбургском отделении Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).
«Это высокое звание стало достойным признанием многолетней творческой деятельности, профессионального мастерства и верного служения искусству и отечественной культуре. Члены ИППО выражают искреннюю радость и гордость за коллегу и желают ему вдохновения, новых свершений и Божией помощи во всех делах и начинаниях», — отметили в организации.
Александр Ремезов родился в Асбесте. Окончил свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра, затем Академию художеств имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. Его работы были представлены на многих российских и выставках.