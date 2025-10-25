Петербургский депутат предложил вернуть таймеры на светофоры вместо аббревиатур

По словам депутата, новые обозначения «АУ», «РУ» и «ОУ», установленные на части светофоров в рамках внедрения «умной» транспортной системы, вызывают непонимание у водителей и пешеходов. Цивилев отметил, что такие аббревиатуры не дают участникам движения представления о времени смены сигнала и не закреплены нормативно.